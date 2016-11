Concurso da PM e bombeiros terá teste físico filmado no Mato Grosso do Sul

DOU/MS Texto altera publicação no artigo 42 da Lei Estadual 3.808/2009 e foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (22).

A nova Lei Estadual 4.940/2016 de 21 de novembro de 2016, publicada hoje (22) no Diário Oficial do Estado, altera o texto, do artigo 42 da Lei Estadual 3.808/2009, onde passa a ser “os exames de capacidade física serão obrigatória e ilegalmente filmados pela comissão organizadora”.



Segundo publicação as filmagens referidas serão identificadas pela numeração do candidato, acrescida da data e do local da realização do exame. Em caso de recurso administrativo ou judicial, serão fornecidas cópias dos arquivos de filmagens a todo o interessado que solicitar, mediante pagamento de taxa estabelecida pelo Poder Público.



Ainda de acordo com a publicação, no inciso 3° os arquivos serão mantidos pelo Poder Público por, no mínimo, 90 dias após a homologação do resultado do concurso.