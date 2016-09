Concurso da Assembleia tem gabarito e questões objetivas divulgadas na quarta

O Concurso Público de Provas e Títulos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul que foi realizado no último domingo (25) terá os gabaritos e as questões das provas objetivas divulgadas nesta quarta-feira (28) no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).



O conteúdo estará disponível a partir das 16 horas para os 18 mil candidatos que se inscreveram no concurso que concorrerão aos 21 cargos distribuídos entre nível médio e nível superior.



No dia 4 de novembro deverá ser publicado o resultado preliminar das provas objetivas. Recursos poderão ser apresentados nos dias 7 e 8. No dia 18 de novembro deverá ser publicado o resultado definitivo das provas objetivas, para todos os cargos, e a convocação para entrega de títulos, para os cargos de nível superior.



O resultado final do concurso para o nível superior será divulgado no dia 27 de dezembro. Já a Avaliação dos Títulos deverá ser divulgada no dia 9 de dezembro.