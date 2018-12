Concurseiros de MS tem 11 certames em aberto com salários de até R$ 9,4 mil

Divulgação Inscrições para os concursos variam de R$ 50 a R$ 100 reais

Dezembro ainda não terminou e a semana começa com 11 concursos abertos. As remunerações chegam a R$ 9,4 mil. Os interessados devem ficar atentos, pois algumas seleções só aceitam inscrições nesta segunda-feira (10).

Marinha - O Comando do 6º Distrito Naval da Marinha, do Estado do Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para um seleção em cargos nos níveis nível fundamental e médio. O certame quer preencher vagas no serviço militar voluntário como praças temporárias de 2ª classe da Reserva da Marinha (RM2) nas funções de Cabo e/ou Marinheiro Especializado. Ao todo são 32 vagas para Ladário.

Os candidatos devem ser remunerados de acordo com sua graduação. As inscrições vão até 11 de dezembro pelo site www.marinha.mil.br, a taxa é de R$ 75,00. Antes das inscrições, o candidato deve estar atento para a altura exigida, de no mínimo 1,54 metro e o máximo de 2 metros, para ambos os sexos.

Bodoquena - A Prefeitura prorrogou as inscrições para um processo seletivo para contratação de farmacêutico. Os interessados podem se candidatar até o dia 14 de dezembro, apenas de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde do município, das 07h às 13h.

Coren - O Conselho Regional de Enfermagem abriu Concurso Público para seis vagas e também para formação de cadastro reserva, nos níveis médio e superior, para atuação em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Os profissionais irão desenvolver as funções de assistente administrativo (2); técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); administrador; advogado; analista de sistema; contador (1) e enfermeiro fiscal (2). Os interessados podem realizar as inscrições pelo site www.shdias.com.br, com taxas de R$ 50,00 e R$ 100,00. O prazo segue até o dia 07 de janeiro de 2019.

É importante ressaltar que cargos como os de assistente administrativo e técnico em manutenção de equipamentos de informática, haverá apenas uma fase de classificação. Remuneração varia entre R$ 1.238,43 a R$ 3.738,03, com jornada de trabalho de 40h semanais para todas as funções.

Cassilândia - A Prefeitura de Cassilândia, a 418 km de Campo Grande, reabriu inscrições do concurso público com 93 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. Alguns dos cargos são para atuação no Distrito Indaiá do Sul. Com o documento reaberto, as inscrições vão até dia 14 de dezembro, no site concursos.sigmams.com.br. A taxa cobrada continua a mesma e varia entre R$ 45,00 e R$ 99,00. A alteração afeta também a data da Prova Objetiva que passa a ser prevista para o dia 23 de dezembro de 2018.

Podem participar do concurso profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os profissionais atuarão de 20h a 40h semanalmente, para receber salários que variam entre R$ 954,00 e R$ 8.500,00. Além da prova objetiva, serão realizadas ainda prova prática, prova subjetiva e de redação. Avaliação de títulos não são para todos os cargos.

Pedro Gomes – A prefeitura abriu processo seletivo para contratação temporária de Profissionais na área da Saúde. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de dezembro de forma presencial, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Corumbá, 234, Centro, no horário das 13h às 16h. Os candidatos serão submetidos à Avaliação Curricular, que deve analisar os Títulos e a Experiência profissional do concorrente. Em breve deve ser divulgado o edital completo.

São Gabriel do Oeste - O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) abriu processo seletivo para contratação temporária de coletor de resíduos, para contratos emergenciais e futuras contratações. A remuneração será equivalente ao valor inicial da Tabela de Vencimentos e Remuneração do respectivo Plano de Cargos do SAAE, em regime de 40h semanais.

Interessados podem efetuar inscrição até o dia 14 de dezembro de 2018, das 07h às 11h e das 13h às 17h, na Sede Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Rua Minas Gerais, 855, Bairro Centro.

UFMS - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul retificou o processo seletivo de professor substituto, para atuar em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas, no 1º semestre letivo do ano de 2019. Houve a alteração, no quantitativo de vagas na área de Ciências da Computação - Sistemas de Informação, e a correção da nomenclatura da área de Clinica Médica - Pediatria do Campus de Três Lagoas. Ao todo são 74 vagas oferecidas. Os requisitos básicos exigidos são: doutorado, mestrado ou especialidade de acordo com a área escolhida pelo candidato.

A renumeração varia de acordo com as horas trabalhadas, sendo R$ 2.236,31 a R$ 3.678,83, para 20h trabalhadas e de R$ 3.126,31 a R$ 6.244,68, para 40h. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente até o dia 12 de dezembro.

UFMS - Somente hoje, 10 de dezembro, está aberto o processo seletivo para uma vaga de Professor Substituto, em Aquidauana, no curso/disciplina de Letras - Português/Espanhol. A remuneração é de R$ 3.126,31 mais auxilio-alimentação de R$ 458,00, além de retribuição conforme titulação que varia de R$ 449,97 a R$ 2.660,37.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada pessoalmente ou por procurador somente hoje, 10 de dezembro, das 08h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Apoio Pedagógico do Campus de Aquidauana, Unidade II, bloco A, sala A-29, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, 741, Bairro Serraria.

UFMS – Somente amanhã, 11 de dezembro, estará aberto o processo seletivo para Professor Substituto na área de Rede de Computadores. A carga horária é de 20 ou 40h semanais com renumeração de R$ 2.236,31 ou R$ 3.126,31 podendo chegar à R$ 6.244,68 conforme a titulação. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas amanhã, pessoalmente ou por meio de procuração para candidatos com a titulação de Mestre, na Coordenadoria Administrativa (COAD) no 2º andar da Facom.

UFMS - Somente hoje, segunda-feira (10), estão abertas as inscrições para 55 vagas de professores substitutos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para atuação em Chapadão do Sul, Campo Grande, Nova Andradina, Parnaíba, Aquidauana, Três Lagoas e Pantanal.

As inscrições são recebidas de forma presencial, podendo ser realizada pelo próprio candidato ou procurador, os endereços e horários de atendimento estão disponíveis nos editais. Para classificar os inscritos, as etapas consistem em Prova Objetiva, Prova Didática e Apreciação de Títulos. Os contratados atuarão em jornadas semanais de 20h a 40h o valor das remunerações variam entre R$ 2.236,31 chegando a R$ 6.244,68.

PRF - A Polícia Rodoviária Federal abriu inscrições no concurso público com 500 vagas para nível superior. O salário oferecido é de R$ 9.473,57 - incluindo auxílio-alimentação de R$ 458. O concurso será composto por oito etapas: prova objetiva, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliações de saúde, avaliação psicológica, prova de títulos, investigação social e curso de formação profissional. Para Mato Grosso do Sul, são oferecidas 35 vagas. A oportunidade é para o cargo de policial rodoviário federal.

Além do Estado, as vagas disponíveis são para o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) até às 18h do dia 18 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 15 de janeiro de 2019. Segue, abaixo, o quadro com a quantidade de vagas disponível em cada Estado.