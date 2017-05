Concessionária de águas de Campo Grande entrega agasalhos arrecadados em campanha

Divulgação/Assessoria Ao todo foram arrecadadas 5,2 toneladas, entre roupas, calçados e cobertores

Voluntários da Águas Guariroba entregaram na manhã de hoje (20), na comunidade Bom Retiro, na saída para Rochedinho, agasalhos arrecadados na Campanha do Agasalho 2017, realizada pela própria concessionária.



Na sua 12ª edição a Campanha arrecadou 5,2 toneladas entre roupas, calçados e cobertores. Uma novidade da Campanha deste ano foi a parceria com as ações do Governo do Estado e Prefeitura Municipal. Uma parte do que foi arrecadado na iniciativa da Águas Guariroba será e repassada para a campanha “Aqueça uma Vida”, do Governo de MS e também para o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), da Prefeitura da Capital.



De acordo com coordenador de Projetos Sociais da Águas Guariroba, Willian Carvalho, a ação apresenta uma grande oportunidade de realizar o bem através das doações de agasalhos e cobertores. “A campanha traz como resultado benefícios a muitas famílias carentes que nesse inverno terão um pouco mais de conforto. “Todos os anos temos a oportunidade de participar dessa gincana da solidariedade”, comenta.