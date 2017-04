Comprovante de passagem de ônibus deve ser emitido aos usuários

Gerson Walber/PMCG Terminais devem dar comprovante ao consumidor

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) decidiu, em reunião, que o Consórcio Guaicurus irá solucionar o problema da falta de comprovante na compra do vale transporte aos usuários. Foi discutida uma solução para o problema da não emissão de comprovantes nas vendas de passagem nos terminais.



Foi acordado que o Consórcio irá solucionar o problema, por meio da fiscalização da empresa nos postos de venda, e será firmado um protocolo de intenções para que não ocorram situações semelhantes. O Consórcio Guaicurus deverá garantir o direito do consumidor de receber o comprovante em todos os postos de venda.



Conforme a assessoria, a falta de emissão dos comprovantes de compra da passagem foi verificada após três denúncias de consumidores recebidas pelo Procon Estadual. A fiscalização realizou inspeções, no dia 18 de abril, nos terminais de ônibus do Shopping Campo Grande e nos terminais Guaicurus e Bandeirantes.



Os fiscais constataram que em nenhum dos três pontos estavam sendo emitidos comprovantes na venda de passagens e foram lavrados autos de infração.