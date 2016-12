Comércio de Final de ano deve contratar 5 mil trabalhadores temporários no Estado

Divulgação/Assessoria Segundo a Fetracom muitos dos trabalhadores contratados deverão ser efetivados para 2016.

A contratação de trabalhadores temporários para o comércio de Mato Grosso do Sul, que começou em novembro, para reforçar as vendas de final de ano, deverá fechar o mês de dezembro com cerca de 5 mil novas contratações, dando oportunidade para novos profissionais desempregados ou que estão entrando pela primeira vez no mercado de trabalho. A expectativa da Fetracom-MS é de que muitos desses trabalhadores temporários sejam efetivados para 2016, uma vez que a expectativa para o próximo ano é de que as vendas melhorem no país.



“Em outros anos, fora dessa crise econômica que assola o País nesses últimos tempos, a média de contratação de temporários para as vendas de final de ano era de 10% desses 100 mil empregados. Hoje, nossa realidade é outra e estimamos em apenas 5% de contratações nesse período”, explicou Pedro Lima, presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul – Fetracom/MS, filiado à Força Sindical.

Arquivo/Dourados News Ano de 2015 não foi muito bom para o comércio de Dourados



A diretoria da Fetracom/MS tem acompanhado o desenvolvimento do comércio, por intermédio de suas lideranças sindicais da base, que estão ligadas diretamente aos empregados, “por isso temos essa visão otimista que tempos melhores virão e que a crise econômica nacional será superada dessa forma: com a força do trabalho dos empregados em todos os setores de desenvolvimento deste nosso País”, afirmou Pedro Lima.