Comerciantes ganham direito de uso para reforma da Feira Central

Deurico/Arquivo Capital News Feira Central garante o sustento de quase 2 mil trabalhadores

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) sancionou quinta-feira (28), a lei municipal que concede o direito real uso público do local pela duração de 20 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Foi permitido também que a Feira Central faça parceria com o setor privado, para a ampliação e reforma.

O projeto de revitalização da Feira Central de Campo Grande já está sendo elaborado. A presidente da Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Apel Soares de Melo, que representa 300 negócios e 1,1 mil trabalhadores, detalhou o projeto para deputados de Mato Grosso do Sul para pleitear apoio. O plano de reforma do local foi elaborado durante dois anos. “Nossa feira tem 95 anos, é patrimônio do município, mas há 13 anos não recebe qualquer tipo de reforma ou melhoria. Se nada for feito ela poderá acabar em dois anos, segundo avaliaram alguns especialistas. Precisamos torná-la mais atrativa, melhorar o sistema de exaustão, e garantir conforto e bem estar a quem nos visita e a quem trabalha no local”, explicou. Outros 800 informais também dependem da feirona para a comercialização de produtos, como frutas e hortaliças.

Segundo ela, o projeto contará com parceiros para a construção de um jardim japonês, espaço para exposições e shows e novo layout para os boxes que comercializam artesanatos. As culturas regional e nipônica estarão em destaque, com ícones alusivos aos povos indígenas e aos japoneses e descendentes que colonizaram a região, além de alameda cultural e revitalização da área gastronômica. O local onde era feito o giro das locomotivas e dos vagões que entravam para recuperação na oficina, também chamado de rotunda, deverá ser transformado em espaço cultural integrado à feirona.

Alvira informou que o valor total da obra foi estimado em R$ 60 milhões, a serem viabilizados pela Lei Rouanet, que estimula o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. Ou seja, o Governo Federal abre mão de parte dos impostos que recebe de pessoas físicas ou jurídicas para que esses valores sejam investidos em projetos culturais que ajudam a transformar o cenário da comunidade. Ela explicou que, com a aprovação do projeto no Ministério da Cultura (MinC), será possível captar recursos junto a pessoas físicas ou jurídicas para a execução. Posteriormente, a feirona poderá pleitear o título de Patrimônio Imaterial da União, na categoria Turismo - Lugares a se visitar.

“Para tanto, é necessário elaborar o projeto arquitetônico e, nesse sentido, é que viemos buscar o apoio dos deputados”, reforçou a presidente da Afecetur, à época da reunião com os membros da Casa de Leis. A Vila dos Ferroviários, Esplanada Ferroviária e o entorno são espaços tombados como patrimônio histórico e cultural e por isso foi necessário o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ao projeto, já obtido.