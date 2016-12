Comerciantes e Comerciários fecham acordo salarial e horário especial de natal

O piso salarial terá reajuste de 8,5%. Para empregados em geral e caixa, o salário passa para R$ 1.091,00; para comissionados, a garantia mínima de R$ 1.210,00; auxiliar de comércio terá piso de R$ 977,00 e office boy e serviços em geral, R$ 955,00. Para os demais salários o índice de reajuste será de 6,8%, a partir de 1º de novembro, data base das categorias.



O horário de funcionamento especial de natal, também foi definido entre a categoria. Conforme acordado, o horário de funcionamento do mês de dezembro será ampliado até as 20 horas a partir da próxima segunda-feira, 05; passando a 22 horas de 12 a 16 e de 19 a 23 de dezembro. Nos domingos, 11 e 18 de dezembro, o comércio das ruas funcionará das 9h às 18 horas.



Para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o horário limite de funcionamento do comércio em geral será às 18 horas e para shoppings das 9h às 19 horas. Na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, o comércio em geral funcionará até as 16 horas e nos shoppings o atendimento será até as 18 horas.



Quantos aos feriados, excetuando Natal, Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, Dia do Trabalhado e Finados, o funcionamento será facultativo, mediante comunicação do sindicato laboral com antecedência de 48 horas. Para pagamento de horas extras, foi pactuado pagamento de 65% para as duas primeiras horas e, caso seja necessário avançar, serão pagos 95%.