Com voo cancelado, aeroporto funciona sem restrições neste domingo

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente. Um voo foi cancelado na manhã deste domingo (30), conforme site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).



O voo sairia às 10h27 e o destino da aeronave seria a cidade de Campinas no estado de São Paulo. O motivo do cancelamento não foi informado. O dia em Campo Grande começou com céu aberto e a previsão é de tempo parcialmente nublado.