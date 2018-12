Com valor estimado em R$ 239 milhões de reais, MS lidera aprovação de convênios

Divulgação Os recursos são da União através do SINCOV

Com 249 projetos assinados até o momento, Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar em aprovação de convênios firmados com a União através do Sistema de Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no balanço entre os anos de 2015 e 2017. Estes projetos representam a entrada de R$ 293,7 milhões em recursos federais.

Durante o ano de 2016, foram aprovados 122 projetos, o que correspondendo a 83% de aprovação do total de 148 propostas encaminhadas pelo Governo do Estado. O desempenho positivo resultou na entrada de R$ 152 milhões em Mato Grosso do Sul.

No ano de 2015 foram assinados 68 convênios, correspondente a R$ 81,2 milhões. Já em 2017 o Estado liberou 59 projetos, que totalizaram R$ 60,5 milhões em recursos para MS.

Para o governador Reinaldo Azambuja “Entre as vantagens desse sistema estão a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira”, afirma.