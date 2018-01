Com três mortes em MS, casos notificados de dengue caem 89% em 2017

Divulgação/PMCG Campo Grande chegou a registrar infestação de mosquito em alguns bairros

Com o registro três mortes causadas pela doença, o número de casos notificados de dengue caiu 89,46% em 2017, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). De acordo com o relatório, até o dia 23 de dezembro de 2017, foram feitas 6.201 notificações, enquanto que no ano anterior haviam sido 59.874 casos notificados. Os dados foram atualizados pela secretaria no dia 28.

Campo Grande não registrou óbitos em decorrência da doença, sendo que as mortes ocorreram em Cassilândia, Camapuã e Aquidauana. Os dados compilados até o fim do mês passado mostram uma realidade bem diferente daquela registrada em 2013, quando foram feitas 102.026 notificações no ano em que o Estado viveu uma crise na saúde por conta da doença.

Segundo a SES, “os dados têm como foco apresentar o panorama da doença no período analisado, sendo um instrumento de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas”, porem Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas não informaram os números à secretaria na semana 51 do levantamento - de 17 a 23 de dezembro. Nesta quinta-feira (4), devem ser divulgados os dados da semana 52 - de 24 a 31 de dezembro.

O ranking de risco para os municípios usa como ponto de corte valores de referência das taxas de incidência calculada com os números absolutos de casos suspeitos divididos pela população residente de cada município vezes 100.000 habitantes. Assim, os municípios são classificados como de baixa incidência abaixo de 100 casos por 100.000 habitantes, moderada de 100 a 300 casos por 100.000 habitantes e alta incidência acima de 300 casos por 100.000 habitantes.

A Capital alcançou taxa de incidência de 290,3 casos notificados a cada 100.000 habitantes. O campeão no número de casos é Camapuã, que tem taxa de 958,6, ficando na zona vermelha de classificação. Quatro municípios do Estado têm taxa de incidência igual a 0: Bataiporã, Jateí, Nova Alvorado do Sul e Taquarussu. No conjunto geral dos municípios, Mato Grosso do Sul registrou 239,7 casos notificados de dengue a cada 100.000 habitantes.