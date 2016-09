Com SIGO fora do ar, policiais civis prometem paralização das atividades

O Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) tem enfrentado problemas para funcionar e nesta terça-feira (13) mais uma vez voltou a ficar fora do ar por tempo indeterminado, conforme apurado pelo Sindicato dos Policiais Civis do MS (Sinpol).





Divulgação/Sinpol O programa é utilizado pelos agentes no registro de crimes

O programa é utilizado pelos agentes no registro de crimes, apurar dados criminosos e realizar estatísticas, no entanto o software sofre de falhas no sistema a pouco mais de três meses por conta de problemas contratuais entre a empresa fornecedora do programa e o governo estadual.



“Enquanto a administração estadual não resolve a situação, a população e os policiais civis estão sendo prejudicados. O registro de ocorrências está demorando horas e não há como fazer o cruzamento de informações. O trabalho da Polícia Civil está retrocedendo décadas, pois as ocorrências estão sendo registradas em livros e arquivos no computador sem a perspectiva de quando o SIGO voltará a funcionar”, afirmou o presidente do Sinpol, Giancarlo Miranda.



Na maioria das delegacias, os delegados instruíram a abertura, em caráter excepcional, de um livro para registro de boletins de ocorrência para ser lançado posteriormente no SIGO quando o sistema voltar. O Sinpol oficiará a Delegacia-Geral, a Sejusp e o Governo do Estado cobrando a solução para o impasse.



Devido aos problemas a categoria irá se reunir para tratar em Assembleia Geral, no próximo sábado (17), às 9h, na sede do Sinpol de Campo Grande. Um dos assuntos que serão discutidos é a possibilidade do sindicato entrar em greve caso o problema não seja solucionado, a fim de reivindicar as condições trabalhistas.