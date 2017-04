Com sete voos no início da manhã, aeroporto opera normalmente na Capital

Aeroporto Internacional de Campo Grande amanheceu aberto normalmente para pousos e decolagens nesta quinta-feira (27). Apesar disso, um voo foi cancelado pela companhia aérea, de acordo com o site da Empresa Brasileira de Administração Aeroportuária (Infraero). Outros sete voos estão previsto só no início da manhã de hoje.



Dia amanheceu com temperaturas amenas na capital e a previsão é de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. À noite não deve chover, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mas os termômetros devem marcar temperaturas cada vez mais baixas.



Mínima para Campo Grande hoje é de 14°C e máxima não deve passar dos 24°C. Entre chegadas e partidas, os sete voos previstos devem acontecer entre as 6h e 8h25, sendo que esse último deve chegar com atraso de pelo menos uma hora, vindo da cidade do Rio de Janeiro.