Com salários atrasados, trabalhadores anunciam paralisação da coleta de lixo

Deurico/Capital News Trabalhadores reclamam o pagamento de setembro

Depois de terem atrasado o início do expediente na manhã desta segunda-feira (9), trabalhadores da Solurb, empresa responsável pela coleta de lixo em Campo Grande, podem parar as atividades a partir desta terça-feira (10). “Se empresa não pagar, amanhã, a partir das 7h30, não tem mais coleta de lixo em Campo Grande”, disse o presidente do Steac-MS (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul), Wilson Gomes da Costa, se referindo ao recolhimento do lixo doméstico na Capital. Costa ressalta que a coleta do lixo hospitalar será mantida, conforme determina a legislação. Os trabalhadores precisam manter pelo menos 30% do serviço funcionando.



De acordo com o sindicalista, os trabalhadores reivindicam o recebimento do salário de setembro. A empresa foi notificada por meio de ofício, que uma paralisação está prevista para amanhã. Conforme determina a lei, uma paralisação deste tipo tem de ser anunciada com pelo menos 72 horas de antecedência. Nesta terça-feira, às 7h15, vence o prazo dado pelo Steac.



Por ofício, a concessionária informou ao sindicato que a Prefeitura de Campo Grande ainda não pagou a empresa, por isso o atraso nos salários, que deveriam ter sido depositados na sexta-feira (6), o quinto dia útil do mês. No documento, a Solurb informa que só conseguirá fazer o pagamento nesta terça-feira (10).



A reportagem do Capital News entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para verificar possíveis atrasos no pagamento a Solurb e aguarda o retorno.