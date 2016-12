Com salário de até R$ 10 mil, inscrições para concurso do TRT terminam hoje

Divulgação Salários variam de R$ 6.167,99 a R$ 10.119,93, para jornadas de 40 horas semanais

Interessados terão até as 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira para se inscrever no concurso público da 24ª Região do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MS). As vagas são para nível médio e superior. Os salários variam de R$ 6.167,99 a R$ 10.119,93, para jornadas de 40 horas semanais.



O concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições devem ser feitas no site da instituição www.concursosfcc.com.br, mediante pagamento que varia entre R$80,00 e R$100,00 de acordo com o cargo.



A etapa avaliativa é composta por Provas Objetiva e Discursiva/ Redação, previstas para serem aplicadas no dia 26 de março de 2017, em Campo Grande.



Vagas

Para Ensino Médio Completo, as vagas são para Técnico Judiciário - Área Administrativa;

Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem; Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação; Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança.



Para o Ensino Superior Completo, as vagas são para Analista Judiciário - Área Administrativa; Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal; Analista Judiciário - Área Judiciária; Analista Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Contabilidade; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Biblioteconomia; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação.