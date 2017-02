Com recursos de R$ 24 milhões, recapeamento começa na próxima semana em Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande O pavimento será feito com uma técnica chamada polimerizada

Após meses, as avenidas Bandeirantes e Marechal Deodoro e as ruas Brilhante e Guia Lopes recebem o recapeamento na segunda-feira (13). A ação acontece por meio do convênio firmado com o Exército Brasileiro.



O pavimento será feito com uma técnica chamada polimerizada. Esse é um tipo de asfalto mais flexível e garante mais tempo de vida útil. A ação foi formalizada nesta segunda-feira (6), no 9º Grupamento Logístico.

De acordo com a assessoria, o convênio tem prazo final de 24 meses e custará R$ 24,046 milhões. A Prefeitura vai arcar com o custo da obra e o Exército fornecerá mão de obra e a expertise em construções.



O prefeito Marquinhos Trad, afirmou que o prazo deve ser reduzido devido à eficiência do Exército Brasileiro, o que garantirá economia.



Comandante do Comando Militar do Oeste, o general Gerson Menandro Garcia de Freitas pontuou que a obra tem várias características técnicas e o Exército colocou todos em treinamento na unidade mais capacitada de engenharia, localizada no Triângulo Mineiro. “Nós mandamos para lá e eles não estão tendo só aula teórica, mas aulas efetivas antes de começar a obra aqui”, comentou.



Os trabalhadores vão atuar durante 35 dias, com cinco dias de descanso, no mínimo 6 dias por semana. As obras acontecem de dia e a noite. A expectativa é que o prazo estipulado seja reduzido entre 4 a 6 meses. “Como já e tradição, nós faremos todo o possível para entregar a obra em prazo mais curto e, se possível, restituindo recursos financeiros também”, finalizou o general Menandro.



O convênio prevê o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo: ruas Guia Lopes, Brilhante, Marechal Deodoro e toda extensão da Avenida Bandeirantes; bem como implantação de 6,42 quilômetros de drenagem e construção das bases onde serão instaladas as estações de pré-embarque do corredor de ônibus.



Ainda de acordo com a assessoria, a primeira via a ser recuperada será a Rua Guia Lopes, em um trecho de 600 metros entre as avenidas Bandeirantes e a Salgado Filho. A segunda será a Rua Brilhante (3 km), a terceira a Avenida Bandeirantes (4km) e por último a Avenida Marechal Deodoro (5km).