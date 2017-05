Com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões, sorteio da Mega-Sena será hoje

Caixa Econômica Federal (CEF) realiza o sorteio das seis dezenas do concurso 1929 da Mega-Sena, nesta quinta-feira (11). A loteria pode pagar R$ 3,5 milhões esta noite, caso uma ou mais apostas acertem os números. Sorteio será realizado às 20h, horário de Brasília.



Por conta do Dia das Mães, no próximo domingo (14), a Caixa realiza um sorteio a mais esta semana, tendo sido o primeiro na última terça-feira (9). Ainda hoje serão sorteados os números da Quina, com prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.



Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. Nos shoppings de Campo Grande, as casas ficam abertas até as 18h (de MS).