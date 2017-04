Com mais de 3 mil cirurgias em março, Santa Casa bate recorde no número de procedimentos

Divulgação/Assessoria Os três primeiros meses do ano superaram na quantidade de procedimentos

A Santa Casa de Campo Grande realizou 3.465 cirurgias no mês de março deste ano. Este foi um recorde histórico do hospital. A ortopedia foi a especialidade que mais realizou procedimentos, com 2.123 cirurgias em pacientes de média e alta complexidade.



No ano passado, o mês de julho foi o que mais teve cirurgias com o número de 3.172. já em janeiro de 2017, o resultado foi maior com 3.174 cirurgias, sendo 1.121 eletivas, 2.044 urgências e nove emergências. Em fevereiro foram 2.999 sendo 1.039 eletivas, 1.943 urgências e 17 emergências. Em março foram 1.223 eletivas, 2.217 urgências e 25 emergências.



Os três primeiros meses do ano superaram na quantidade de procedimentos comparado aos anos anteriores. Conforme a assessoria, em janeiro de 2014 foram realizadas 2.207 cirurgias, em 2015 2.212, em 2016 2.721 e em 2017 o número subiu para 3.174. Em fevereiro de 2014 foram 2.216 procedimentos, em 2015 foram 2.259, em 2016 2.576 e em 2017 o número sobe para 2.999.



Em março de 2014 foram registradas 2.357 cirurgias, em 2015 foram 2.680, em 2016 foram 2.835 e, em 2017, a Santa Casa bateu recorde histórico com 3.465 procedimentos cirúrgicos. Ao todo, o número de cirurgias realizadas no ano de 2014 foram 29.413.



Em 2015, os números dos procedimentos subiram para 30.544. Em 2016, ano fechou com 34.381 procedimentos cirúrgicos. Em 2017, os três primeiros meses já somam 9.638 cirurgias.