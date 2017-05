Com dispensa de licitação, Fapems receberá R$ 3,1 milhões para organizar concurso da Polícia Civil

A Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul) receberá R$ 3.120.000 para realizar o concurso da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul. A dispensa de licitação para contratação da banca foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (15) e assinada pelo secretário de Administração Carlos Alberto Assis.

Maikon Leal/Coxim Agora Há vagas para investigador de polícia, escrivão e delegado.



A Fundação cuidará da organização, planejamento e execução das fases do Concurso Público de Provas e Títulos SAD/SEJUSP/DP/APJ/2016, para provimento dos cargos de



O concurso prevê o preenchimento de 210 vagas, sendo 100 são para investigador de polícia, 80 para escrivão e 30 vagas para delegado.



Para as carreiras de investigador e escrivão, são exigidos nível superior em qualquer área de formação e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), categoria “B”, “C” ou “D”. Ambas as funções pagam remuneração de R$ 3.668,17. Para delegado, é preciso ter bacharelado em Direito. A remuneração inicial para a função é de R$ 14.229,49.