Com caixa apertado, prefeitura descarta escalonar 13º com a venda da folha

Prefeitura de Campo Grande/Divulgação Venda da folha foi abordada em entrevista coletiva do secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto

A Prefeitura de Campo Grande vai vender a folha de pagamento para garantir o pagamento do 13º dos servidores. Os detalhes iniciais da operação foram adiantados pelo O secretário da Sefin (Secretária Municipal de finanças e Planejamento), Pedro Pedrossian Neto, confirmou, na manhã desta quinta-feira (21), em coletiva de imprensa. Com a negociação, o Executivo municipal espera arrecadar o mínimo de R$ 50 milhões.



Hoje, a folha de pagamento da prefeitura da Capital é controlada pelo Bradesco. “Muitos bancos tem nos procurado”, adiantou o titular da Sefin. Predrossian Neto garantiu que o 13º salário dos servidores será pago integralmente até o 5º dia útil de dezembro deste ano.



“A prioridade tem sido os servidores”, disse o secretário, durante a conversa com jornalistas para explicar a proposta feita pelo município para que os hospitais filantrópicos façam empréstimos para cobrir o corte de repasses de recursos do Tesouro municipal até janeiro de 2018. Juntas, as cinco entidades deixarão de receber mais de R$ 21,5 milhões.



“Estamos trabalhando duro e economizando tudo o que podemos para honrar com a folha de pagamento e o 13º dos servidores”, disse o secretário da Sefin. Predossian Neto justificou a dificuldade em custear a folha de pagamento e os repasses para os prestadores de serviço – como no caso dos hospitais – com o rombo de R$ 180 milhões, oriundos de restos a pagar, da gestão anterior, e quedas na arrecadação do ICMS (repasse do Estado) de verbas federais.



A última venda da folha foi em 2012, na gestão de Nelsinho Trad (PMDB), e o município arrecadou R$ 33 milhões. Predrossian Neto havia falado da venda da folha de pagamento em julho deste ano. Conforme as informações divulgadas à época, ele adiantou a que a venda seria mesmo antecipada, o atual contrato vale até julho de 2018.