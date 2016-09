Com assinatura de projeto, detentos passarão a reformar delegacias de MS

Nesta quinta-feira (15), a partir das 8h30, será realizado no prédio da Governadoria de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, a assinatura do convênio entre o Poder Judiciário e o Governo do Estado que dará início ao projeto "Mãos que Constroem".



Projeto este em que os detentos do sistema prisional ajudaram em reformas de delegacias. A primeira a receber a reforma será a 4ª Delegacia de Polícia do bairro Moreninha II. Com as reformas os cofres públicos irão gerar mais economia.



A iniciativa tomou como base o projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, "Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade", idealizado pelo juiz Albino Coimbra Neto, que de forma pioneira promove a reforma de escolas estaduais com a mão de obra e o dinheiro de presos e a economia já representa mais de R$ 2 milhões para os cofres públicos.



O valor que será gasto para a reforma da primeira delegacia é de R$ 123 mil, sendo que R$ 35 mil se referem ao pagamento da mão de obra carcerária e o restante a despesas administrativas, material de construção, ferramentas e equipamentos de segurança.