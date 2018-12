Com 80% do asfalto pronto, última etapa do macroanel termina no 1º semestre de 2019

Prefeitura de CG/Cedida Marquinhos Trad, acompanhado do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, vistoriou as obras

As obras da última etapa do macroanel rodoviário de Campo Grande, ligação entre as saídas de Cuiabá e Corumbá, devem estar concluídas ainda no primeiro semestre de 2019. O cronograma, que poderá ser antecipado, depende de condições climáticas favoráveis.

Neste sábado, o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, vistoriou as obras que estão concentradas neste momento na terraplanagem da rotatória com a MS-010 e na abertura dos últimos mil metros da pista onde a Prefeitura resolveu as últimas pendências com desapropriações.

Dos 24 quilômetros que abrangem o traçado integral desta etapa, mais de 21 quilômetros estão prontos. Falta ainda um quilômetro no trecho entre a MS-080( saída para Rochedo) e a MS-010( saída para Rochedinho) e outros dois na etapa seguinte, entre a MS-010 e a BR-163. Serão construídas rotatórias nos três entroncamentos rodoviários do trecho.

“A obra é de extrema importância para nossa cidade e estava parada desde 2011, mas retomamos. O macroanel vai tirar os caminhões do Centro da cidade, para que eles possam escoar os seus produtos com uma zona de conforto maior e com menos estresse para todos”, destacou o prefeito.

Na avaliação do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, embora só falte três quilômetros de pavimentação para serem executados, o prazo de conclusão pode ser estender até seis meses, por causa do período de chuvas. Ele ainda está detalhado junto ao DNIT o projeto da rotatória no trecho final do macro anel na BR-163.

Na próxima terça-feira (11) está programada uma nova reunião técnica para concluir o projeto. A parte de drenagem e terraplanagem já foi concluída e nos últimos 60 dias a empreiteira executou aproximadamente três quilômetros de pavimentação.

Readequações

Para que a obra do macroanel fosse retomada, a Prefeitura resolveu várias pendências: prorrogou o convênio vencido em maio do ano passado; fez a reprogramação (com aval do DNIT) para incluir novas obras e terminar as últimas desapropriações que só no trecho afetará 46 propriedades.

O projeto passou por ajustes para contemplar a construção dos colchões drenantes, que não estavam previstos na proposta original. Também foi preciso alterar os projetos das rotatórias que foram mudadas, por exemplo, para se adequar a duplicação da MS-080. As alterações exigiram um aditivo de R$ 1.603.513,62 no convênio.

Com os aditivos (para atualização de planilhas que ficaram defasadas após quatro anos de paralisação) e reprogramação, para inclusão de novas obras, o macroanel fechará com um custo total de R$ 37 milhões. Já foram aplicados R$ 21 milhões e até a conclusão da obra serão investidos mais R$ 16 milhões.

Entre a MS-080 (saída para Rochedo) e a MS-10 (saída para Rochedinho), 12 quilômetros estão prontos, falta asfaltar apenas 700 metros. O trecho seguinte, entre a MS-10 e BR-163, tem 2,5 quilômetros asfaltados e faltam concluir seis quilômetros.

Microrrevestimento e Cidade do Natal

O prefeito também acompanhou o serviço de microrrevestimento na Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, onde uma equipe recupera o pavimento da Avenida Mascarenhas de Moraes até a Rua 13 de Maio.

Na sequência, acompanhou os últimos detalhes para inauguração da Cidade do Natal, que acontece na noite deste sábado, às 19 horas, com Show da Luna.

A Cidade do Natal de 2018 conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 às 23 horas, além de mais de 60 atrações musicais.

A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias dos dias chuvosos. Os preços vão de 8 a 26 reais, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.