Com 56 milhões de dólares garantidos, prefeitura marca data para revitalizar 14 de Julho

Divulgação Centro que voltar a ser o principal destino para as compras e lazer das famílias

A requalificação da rua 14 de Julho será a primeira obra a ser executada pelo plano de desenvolvimento urbano da área central de Campo Grande, o “Reviva Centro”. Com a liberação de 56 milhões de dólares liberados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), liberados em maio, o projeto deve começar a ser executado pelo cruzamento com a avenida Fernando Correia da Costa. Por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal e de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a prefeitura garantiu contrapartida de mais 56 milhões de dólares, para ter o financiamento internacional liberado. O edital da licitação para as obras da rua 14 de julho deve ser lançado ainda este mês e o início dos trabalhos tem janeiro como data mais provável, já que o cronograma será pactuado com os comerciantes da região. O plano deve ser executado em até cinco anos, para toda a região.



As informações foram confirmadas pela coordenadora especial da Central de Projetos do município, Catiana Sabadin, durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (4). Segundo Catiana, o profissional contratado pela prefeitura para realizar o projeto para a instalação subterrânea dos fios elétricos e de telecomunicações tem até o dia 7 de outubro para entregar. Ele trabalha em conjunto com o projetista contratado pela Energisa. A partir daí, o edital poderá ser lançado. “Queremos lançar ainda este mês, então serão dois meses de licitação – novembro e dezembro. Mas, sabemos que é um período arriscado”, lembra Catiana, em virtude das compras de fim de ano. Por conta disso, a prefeitura cogita o início das obras em janeiro.



A rua Rui Barbosa e a avenida Calógeras serão as próximas a serem incluídas no cronograma, fechando o quadrilátero que vai da avenida Fernando Correia da Costa até a Mato Grosso. Neste caso, as duas vias servirão como corredores para garantir a mobilidade na região – está prevista, por exemplo, a instalação de pontos de integração pré-pagos para as linhas de ônibus. Para a rua 14 de Julho, no trecho compreendido entre a avenida Afonso Pena e a rua Cândido Mariano, os carros vão dar lugar para os pedestres. O paisagismo vai contar com árvores mais robustas para garantir sobra e toda a fiação será embutida.





Nas demais áreas, a prefeitura abriu de fazer o reordenamento dos fios –por conta do custo–, mas vai criar uma padronização do mobiliário urbano (pontos de ônibus, lixeiras e poste, por exemplo) e toda a iluminação será de LED. Todo o projeto de acessibilidade na área será revista. O prefeito Marquinhos Trad assinou no dia 12 de maio deste ano, o contrato no valor de US$ 56 milhões com o BID, que será investido no projeto.