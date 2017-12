Coletivos se apresentam gratuitamente no Centro Cultural

Divulgação O evento terá apresentação musical com ARduaRÀ

A entrega dos prêmios do 9º Festival Universitário do Audiovisual (FUÁ), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), será realizada na noite desta sexta-feira (15). A premiação havia sido adiada devido ao tempo fechado.

A entrega dos prêmios começa às 19h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A entrada é franca. Além da premiação, o evento terá atrações especiais com o Coletivo Femme, cenografia do artista visual Rafael Mareco e música com o Coletivo ARduaRÀ.

Vencedores

Foram recebidos 130 trabalhos de todo o País inscritos para a premiação. Destes, 38 foram selecionados pela Comissão Julgadora para concorrer na Mostra Competitiva. Os mais votados recebem R$ 5 mil, R$ 1,6 mil e R$ 700,00, respectivamente, para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias em disputa. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

FUÁ

Mais informações sobre o Festival Universitário do Audiovisual (FUÁ) podem ser obtidas com Lidiane Lima, coordenadora do Núcleo de Audiovisual da Gerência de Difusão Cultural, pelo telefone (67) 99253-5955.