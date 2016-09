Colar do Mérito Judiciário é entregue no Tribunal de Justiça nesta quarta

O plenário do Tribunal Pleno, nesta quarta-feira (27), a partir das 17h, da solenidade de entrega da comenda do Colar do Mérito Judiciário. A honraria será entregue a profissionais que se destacaram por sua dedicação à causa da justiça.





Divulgação/Tribunal de Justiça A solenidade é para as pessoas que prestaram relevantes serviços ao Poder Judiciário

O evento homenageará os desembargadores aposentados Hildebrando Coelho Neto, João Batista da Costa Marques, Joenildo de Sousa Chaves, Oswaldo Rodrigues de Melo, Paulo Alfeu Puccinelli e Josué de Oliveira, além do advogado e professor Adhemar Mombrum de Carvalho Filho (os dois últimos in memoriam).



A solenidade é destinada para a mais alta homenagem outorgada a pessoas que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou ao Poder Judiciário, foi instituída pela Resolução nº 249, de 18.12.97 e, desde sua instituição, foi entregue a ministros, desembargadores, procuradores e pessoas que colaboraram de forma expressiva com a justiça.



A medalha é dourada, inscrita com o símbolo da justiça (balança e espada), tendo ao centro o contorno do Estado de MS em retículo, contendo em seu interior a figura do Tuiuiú – símbolo do pantanal sul-mato-grossense – ladeadas pelo café frutificado (à direita) e pela erva-mate florida (à esquerda), circundadas pelos dizeres Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – Mérito Judiciário.