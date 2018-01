Cidades de MS vão receber mais de R$ 3,57 mi do Cartão Reforma

Viviane Martins/Agehab Em Mato Grosso do Sul Programa Federal, Cartão Reforma atenderá 48 municípios

O Ministério das Cidades divulgou nesta quinta-feira (4) lista com 95 municípios selecionados pelo programa Cartão Reforma que contarão com recursos da União para beneficiar famílias moradoras nos locais indicados pelas prefeituras, para reformar, ampliar ou concluir suas casas. Mato Grosso do Sul Será contemplado com o montante de R$ 3.576.500, que serão divididos entre os municípios de Aquidauana, Bataguassu e Ponta Porã, nesta primeira etapa. O valor total do investimento é de R$ 100,4 milhões em todo país.

O programa possibilita que famílias com renda mensal de até R$ 2.811 comprem materiais de construção destinados a melhorias em suas unidades habitacionais, desde que as moradias estejam localizadas em área regular ou passível de regularização.

Nesta primeira etapa do Edital 002/17 foram contemplados municípios em 12 estados: Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, além de Mato Grosso do Sul.

"O Ministério das Cidades reconhece e tem total ciência da importância de ações como essa para a melhora da qualidade de vida dos brasileiros. Por meio dessa ação vamos beneficiar aproximadamente 17 mil famílias e alcançar o maior objetivo do Governo Federal de dar condições dignas a todos"; ressaltou o ministro Alexandre Baldy.

A seleção das propostas das prefeituras continua em análise pelo Ministério das Cidades e espera-se que até o fim de janeiro outros municípios sejam selecionados pelo programa.