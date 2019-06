Cidade fica de fora da prorrogação da vacinação contra Influenza

PMCG Publico fora idosos, gestantes e crianças de ate 6 anos de idade da cidade não conseguirão se vacinar

Em todo o pais o Ministério da Saúde, a partir desta segunda-feira (3), autorizou que as doses restantes para a prevenção da Gripe H1N1 ficarão disponíveis para a população em geral, inclusive para as pessoas dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram, mas Três Lagoas não oferecera a vacinação para o publico que não era prioritário por não terem mais doses disponíveis.



Duas semanas antes do termino da Campanha o Setor de Imunização de Três Lagoas relatou que o estoque das doses da vacina contra a Gripe foi apenas suficiente para atender à demanda de atendimento das pessoas dos grupos prioritários e que haviam vacinado 100% do total deste grupo.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas a campanha de vacinação contra Gripe atingiu a meta e não há doses extras para a população em geral.