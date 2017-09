Chuva volta ao Estado, beneficiando todas as regiões nesta terça-feira

Cristiano Arruda/Capital News Terça-feira de tempo nublado e possibilidades de chuvas isoladas para todo Mato Grosso do Sul

A semana começou com tempo instável, ao longo desta segunda-feira (25), segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, de Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o sol apareceu entre nuvens em todo o estado e a possibilidade de pancadas de chuvas se concentrou, principalmente, na região Sul.



Durante a terça-feira (26) a chuva volta ao Estado beneficiando todas as regiões e mantendo as condições para a ocorrência de precipitação com tempo nublado a parcialmente nublado até pelo menos sexta-feira (29).



As temperaturas no Estado podem variar em torno de 22°C a 34°C. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do Inmet, destaca que, de acordo com os modelos e a observação da atmosfera, acredita que a condição está mais confortável para o plantio no Sul do país. Áreas como o Mato Grosso do Sul, o sudeste do Mato Grosso, Goiás e o Sudeste, especialmente as lavouras de café no Sul de minas, também devem ser beneficiadas pelas próximas chuvas.