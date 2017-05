Chuva predomina Mato Grosso do Sul nesta quarta – feira

Tamanho do texto

Cristiano Arruda/CapitalNews Chuva domina estado com previsão de raios

A chuva continua a predominar em Mato Grosso Sul nesta quarta – feira (17). O céu amanhece nublado e na parte da tarde é tomado por chuvas e trovoadas carregadas de raios em todos o estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mínima hoje é de 16°C e a máxima não deve passar dos 32°C.

Em Campo Grande o dia começa com mínima de 19°C e a máxima pode chegar aos 27°C. Em Corumbá os termômetros oscilam entre 20°C e 30°C. Já no norte do estado, em Coxim, a mínima prevista é de 13°C, mas a máxima fica em torno dos 27°C.

No município de Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura fica entre 13°C e 26°C. Três Lagoas deve registrar mínima de 21°C e a máxima também pode chegar aos 27°C.