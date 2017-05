Tamanho do texto

Para o ínicio desta semana, chuva domina boa parte de Mato Grosso do Sul e temperaturas podem variar entras as regiões.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em campo grande o tempo vai ficar parcialmente nublado podendo haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima hoje é de 19ºC e a máxima pode chegar à casa dos 29ºC

Na cidade branca o sol até aparece, mas não deve ficar o dia todo. Para a região de Corumbá a mínima é de 23ºC a máxima não deve passar dos 30º. No leste do pantanal, em Coxim o dia amanhece nublado e encoberto, os moradores da região podem se preparar, pois haverá pancadas de chuva e trovoadas, a mínima é de 16ºC a máxima fica em torno 27º C.

No município de Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura fica entre 16°C e 27°C. Três Lagoas deve registrar mínima de 19°C e a máxima também pode chegar aos 29°C.