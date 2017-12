Chuva deve cair a qualquer neste sábado na Capital

Tamanho do texto

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Assim deve ser o sábado (30) em Campo Grande, conforme a previsão do serviço de meteorologia Climatempo.

O calorão e a chuva devem ser uma constante durante o fim de semana, quando a máxima deve passar dos 30°C neste domingo (31)

Hoje os termômetros devem marcar entre 29°C e 22°C.