Chuva destrói tubulação e rodovia é interditada

Divulgação/Governo MS Tubulação foi destruída pela força da água da chuva

A força da chuva que tem caído nos últimos dias destruiu tubulação que canalizava o Córrego Filomena e interditou a Estrada do Erechim, em Itaquiraí - localizado na região sul do Mato Grosso do Sul. Os danos foram apurados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que começou nesta segunda-feira (8) a vistoriar em oito municípios que declararam situação de emergência.

De acordo com a assessoria de comunicação do Governo de MS, a estrada interditada fica no trecho da BR-163, próximo à Fazenda Mestiço, e que dá acesso ao barracão de aviários do Frigorífico Frango Belo. O local é o ponto onde os produtores entregam o frango para o abate. Enquanto o acesso não é restabelecido, eles precisam fazer um desvio de cerca de 80 quilômetros.

Ainda segundo as informações, a prefeitura está reunindo maquinário para resolver o problema nos pontos mais críticos. Além da Estrada do Erechim, foi destruída a tubulação e o aterro na nascente do Córrego São Luiz, conforme apurou a Defesa Civil do Estado.

“A maioria das estradas vicinais foi atingida pela força da enxurrada”, contou o técnico da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Valter Antunes, que está com a equipe no local. Ele detalhou que o município está sob decreto de situação de emergência desde o final do ano passado, mas os novos estragos terão de ser incluídos em uma nova decretação.

Infraestrutura

Com recursos de R$ 3,4 milhões, o Governo do Estado pavimentou 38 quilômetros da estrada que dá acesso ao abatedouro de aves Frango Belo a partir do quilômetro 74 da BR-163, para facilitar o acesso dos trabalhadores ao local e impedir que no período da chuva fosse inviável escoar a produção. Além de auxiliar no desenvolvimento da região, os investimentos ajudaram a minimizar o efeito dos desastres naturais, como vem ocorrendo nas últimas semanas.

As vistorias que tiveram início ontem apuram os danos causados pelas chuvas na região sul do Estado, com o intuito de homologar a situação de emergência e preparar eventual apoio por parte do Estado. Duas equipes de técnicos seguiram, no domingo (7) com roteiro que em fase inicial inclui os municípios de Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas, Japorã e Iguatemi.