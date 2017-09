Chuva chegará a Campo Grande na sexta-feira

Anderson Ramos/CapitalNews Chuva para a Capital está estimada para ocorrer no dia 29, sexta-feira

Nesta terça (26), até houve registros de pancadas de chuva no norte do Estado, entre Alcinópolis e Chapadão do Sul, mas a chuva não estacionou nas cidades como no ano passado nesse mesmo período.



São Gabriel do Oeste também recebeu pancadas de chuvas destoadas pelo município.



Durante a quarta-feira (27) o tempo estará aberto em grande parte do Estado e a condição estimada é de predomínio de sol ao longo do dia. No extremo leste a sudeste do estado o sol poderá aparecer entre nuvens e não há expectativa de chuva em nenhuma das regiões.



Nas primeiras horas do dia, as temperaturas poderão estar amenas principalmente nas regiões sudoeste, sul e leste.



Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, as temperaturas ficarão elevadas ao longo do dia, principalmente nas regiões pantaneira, norte e leste e a umidade relativa do ar pode ficar baixa durante a tarde em todas as áreas, chegando aos 20% considerado estado de alerta.



Na capital, a temperatura mínima estimada é de 21°C e a temperatura máxima pode chegar 36°C.



