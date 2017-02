Chuva causa estragos no bairro Nova Lima e ação emergencial é realizada

A chuva trouxe alguns estragos para o bairro Nova Lima, levando praticamente todo o pavimento e impedindo a passagem de carros. A Prefeitura de Campo Grande realizou uma ação emergencial em um trecho de 485 metros da rua Jerônimo de Albuquerque. Com isso foi restabelecido o tráfego.



Conforme a assessoria, será preciso refazer a drenagem que tem um custo de R$ 280 mil e o pavimento no valor de R$ 150 mil. O trabalho foi possível por conta da regularização dos contratos de locação e equipamentos.



O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, lembra que o revestimento primário não é uma solução definitiva. “Já foi acertado com a empreiteira, responsável pela primeira fase da pavimentação do Nova Lima, que uma das frentes da drenagem será exatamente na Jerônimo de Albuquerque, entre a Guilherme de Almeida e a Marques de Herval”, explicou. A Prefeitura planeja iniciar no mês de março a primeira etapa do asfaltamento do bairro, com investimento de R$ 20 milhões.



O problema na Jerônimo de Albuquerque é recorrente há pelo menos dois anos no período de chuva. A água da chuva entra pelas bocas de lobo e como não tem por onde escoar, acaba pressionando e destruindo a capa asfáltica.