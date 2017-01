Chuva causa atraso em obra do Instituto de Desenvolvimento Evangélico

EneiasAndrade/IDE IDE está fechado desde o começo de dezembro de 2016 para reforma em sua unidade

Não é de hoje que o Instituto de Desenvolvimento Evangélico (IDE) está com problemas com relação as chuvas da Capital, no meses de Novembro e Dezembro de 2016, o projeto sofreu com inundações da rua onde está localizada a unidade, pois a “boca de lobo” é insuficiente para escoamento das águas das chuvas.

EneiasAndrade/IDE IDE está fechado desde o começo de dezembro de 2016 para reforma em sua unidade



De acordo com o diretor-executivo do IDE, Eneias Andrade Barbosa, “pretendemos iniciar as matrículas dia 16 e as atividades estão agendadas para o início de fevereiro”. O instituto do Desenvolvimento Evangélico (IDE) está em reforma para amenizar os problemas causados pela chuva.





O Instituto necessita de doações para continuar a reforma e segundo diretor Eneias, “precisamos de cimento, ferro, pedra e tijolo para reconstruir o muro que caiu e também precisamos de 30 caminhões de aterro e 45 telhas”.



A sede fica localizada na Rua Pilares, 251, bairro Portal Caiobá, contatos podem ser feitos diretamente com o Instituto pelos telefones: 9.980-3596 ou 9.9141-4509.