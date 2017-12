Chuva arrasa cidades do Estado e Defesa Civil faz monitoramento

Divulgação Governo de MS Em Porto Murtinho, várias casas ficaram alagadas com as chuvas

Chuvas que vêm caindo quase que diariamente arrasaram cidades do interior do Estado de Mato Grosso do Sul neste fim de ano. Pelo menos 42 moradores tiveram as casas invadidas pela água e ficaram desalojadas, em Porto Murtinho, por exemplo. Outro município castigado é Nioaque.

Nesta quarta-feira (27), a Coordenação Estadual da Defesa Civil (Cedec) começou trabalho de monitoramento sobre a situação dos municípios localizados em regiões que frequentemente são atingidas pelos desastres naturais. "Determinamos que a Defesa Civil Estadual acompanhe a situação para que possamos estar prontos para dar o suporte necessário à população atingida pelas chuvas", afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Desde o fim de semana, a equipe da Coordenadoria da Defesa Civil Estadual vem acompanhando a situação em Porto Murtinho, onde pelo menos 42 pessoas que moram no bairro Cohab estão desabrigadas.

O coordenador-adjunto do órgão, coronel Fábio Catarineli, observa que a inundação das casas não tem nenhuma relação com o dique que cerca a cidade, para proteger da cheia do rio Paraguai. "O nível do rio Paraguai está normal, com 4,64 metros", assinalou.

Outro município que está sendo monitorado pela Defesa Civil Estadual é Nioaque, onde no último dia 24 o nível pluviométrico chegou a 62,4 milímetros, alagando várias casas.

O setor estadual não recebeu da Defesa Civil municipal nenhuma informação quanto a desabrigados ou desalojados, conforme o Governo do Estado.

O coronel Catarineli disse que diariamente são verificados o nível dos rios e os índices pluviométricos. "Mesmo a questão do primeiro atendimento sendo da responsabilidade dos municípios, a nossa Defesa Civil Estadual mantém esse monitoramento permanente para que a população atingida por esses desastres naturais seja atendida de pronto, quando o Governo do Estado for acionado", afirmou o governador.

O coordenador-adjunto da Cedec, destaca que a principal ação tem sido dar apoio técnico às prefeituras na adoção das primeiras medidas, como o cumprimento das exigências pelo Governo Federal para a decretação da situação de emergência.

Além disso, nos casos em que a prefeitura não tem condições de atender sozinha as famílias desabrigadas ou desalojadas, o Governo auxilia na entrega de cestas básicas de alimentos e o kit dormitório (colchões, cobertores e lonas). Só neste ano a Cedec atendeu, seja com apoio técnico ou ajuda humanitária, os municípios de Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Tacuru, Amambai, Miranda, Eldorado, Glória de Dourados, Coxim, entre outros