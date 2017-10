Chove a partir da tarde hoje em Campo Grande, segundo meteorologia

Semana deve começar com chuva em Campo Grande, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Pela manhã desta segunda-feira (13), céu fica nublado e a tarde devem ocorrer pancadas de chuva chuva. No período da noite, pode chover em áreas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 22ºC e a máxima de 35ºC.

Em grande parte do Estado do Mato Grosso do Sul, dia segue parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Principalmente no oeste e sul; demais áreas, claro passando a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas à tarde.