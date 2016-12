Cerimônia de posse da nova diretoria do TRT-MS aconteceu nesta segunda-feira

Divulgação/Assessoria Magistrado eleito já foi presidente do tribunal no biênio 2002/2004

O presidente eleito Desembargador João de Deus Gomes de Souza, juntamente com o vice-presidente e vice-corregedor da nova gestão, Desembargador Nicanor de Araújo Lima, foram empossados a diretoria do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS), em cerimônia no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, na noite desta segunda-feira (05).



No lugar do Desembargador Nicanor de Araújo Lima, a diretoria da Escola Judicial terá nova gestão pelos próximos dois anos no comando, do Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior.