Cerca de 70% dos servidores municipais terão salários quitados amanhã

A. Ramos/Capital News Conforme Prefeitura, cerca de 70% dos servidores terão salários quitados já amanhã; restante receberá uma parte do total

Servidores municipais que recebem até R$ 3,7 mil terão os salários quitados amanhã (6), quinto dia útil do mês. O restante também receberá o mesmo valor e terá a diferença paga ainda no dia 12, conforme informaram o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o secretário de Finanças e Orçamento, Pedro Pedrossian Neto nesta quinta-feira (5).



Cerca de 70% dos servidores terão os salários quitados. O secretário Pedrossian Neto explica que o restante também receberá a parcela. “Quem ganha mais, por exemplo, quem ganha R$ 10 mil, vai receber R$ 3,7 mil na conta, de forma que todos os servidores ativos e inativos irão receber esta parcela”, disse.



Os outros 30% que não receberem o total terão o salário quitado já no dia 12 de janeiro, com a entrada nos cofres municipais da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU). O dinheiro do imposto será direcionado integralmente para o pagamento dos servidores.



Quanto aos encargos trabalhistas, a Prefeitura disse que pagará ainda em janeiro. Já o pagamento do décimo terceiro ainda não tem previsão. “Depois de realizado o levantamento, traçaremos um cronograma de pagamento dos servidores”, explicou Pedrossian Neto.



A Prefeitura já declarou que o pagamento da folha de dezembro corresponde a R$ 66 milhões. Com o acréscimo dos encargos trabalhistas, o valor sobe para R$ 111 milhões. Ainda, de décimo terceiro, o Executivo deve R$ 19 milhões para os servidores, já que a administração anterior pagou apenas uma parte.



“A lei de responsabilidade fiscal diz que a antiga gestão deveria ter deixado dinheiro em caixa para o pagamento de dezembro e do décimo terceiro dos servidores”, declarou Pedrossian Neto.