Cerca de 140 mil lâmpadas queimadas serão trocadas em Campo Grande

Tamanho do texto

PMCG Estimativa da Sisep é de que em abril será possível trocar cerca de 8 mil lâmpadas queimadas por mês

O número de equipes atuando na expansão da iluminação pública vai aumentar de 9 para 21, a partir da assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da licitação. Também serão trocadas aproximadamente 140 mil lâmpadas queimadas nas sete regiões urbanas de Campo Grande.

Atualmente, das nove equipes, cinco são de contratos antigos com empresas para atender duas regiões urbanas. As outras quatro com pessoal da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A estimativa da Sisep é de que em abril, quando toda estrutura deve estar nas ruas, será possível trocar cerca de 8 mil lâmpadas queimadas por mês. No prazo de 120 dias, a demanda das solicitações repassadas nos últimos seis meses deve ser atendida.

Desde setembro, quando terminaram os contratos de cinco regiões urbanas, o trabalho ficou prejudicado. Em média, apenas de 3 a 4 mil lâmpadas estão sendo respostas mensalmente.

Licitação

10 empresas participaram da licitação, reduzindo em 29,07% o valor de referência. O orçamento caiu de R$ 15,6 milhões para R$ 11,1 milhões, uma economia de R$ 4,5 milhões ao longo dos 12 meses de vigência dos contratos.

A partir da divulgação do resultado da licitação na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial, as concorrentes terão cinco dias para apresentar recurso.