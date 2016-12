Centro Integrado de Justiça irá atender 3 mil pessoas por dia

Wendell Reis Inauguração do Centro Integrado contou com a presença de diversas autoridades

Com o objetivo de aproximar o Poder Judiciário da população, o Tribunal de Justiça inaugurou há pouco o Cijus - Centro Integrado de Justiça Des. Nildo de Carvalho, na Rua 26 de Agosto com a Calógeras, no centro de Campo Grande. A expectativa é atender 3 mil pessoas por dia.



Para atender todo esse contingente, trabalharão no prédio 600 pessoas, em dois turnos com 300 pessoas cada.



No Centro Integrado de Justiça estão os Juizados Especiais para o atendimento da população, onde o cidadão pode pessoalmente apresentar sua reclamação, sendo atendido por um servidor que montará o processo, sem a necessidade de advogado ou defensor público.



De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador João Maria Lós, o predio irá facilitar acesso da população à Justiça, por ser em uma área central. No Cijus funcionarão o Juizado Especial e a Central de Processamento Eletrônico.



O CPE é um cartório digital que atende todas as comarcas do Estado. Todos os andamentos processuais serão processados no mesmo prédio.



O governador Reinaldo Azambuja, que também prestigiou a inauguração, avaliou que toda a sociedade sai ganhando com o novo prédio. “Mesmo no momento de dificuldade, essa inauguraçaõ mostra que o governo está pactuando e rcumprindo os repasses aos poderes, tudo com a preocupação de levar um bom atendimento à população. Quando se tem uma Justiça célere, com bom atendimento, todo mundo sai ganhando”, disse.



O prédio tem 13.200 m² em dois andares e capacidade de ser ampliado em mais dois andares. O local conta com 19 salas de audiência, duas de palestra, 21 de conciliação, salas para OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e para a Defensoria Publica, 16 gabienetes de juizes, e vagas para 277 carros e 82 motos.