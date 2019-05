Central de Atendimento ao Consumidor funciona até às 18 horas desta sexta-feira

Clóvis Neto/PMC Encerra nesta sexta-feira (10) o prazo para pagamento com desconto do IPTU 2019

nesta sexta-feira (10), o Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) vai funcionar até às 18 horas desta sexta-feira, concedendo 30% de desconto para o pagamento do IPTU 2019 à vista e para pagar a primeira parcela do imposto. Quem optar pelo parcelamento pode fazê-lo em até sete vezes, com 5% de desconto em cada parcela.

Para ter direito aos benefícios os contribuintes não devem possuir débitos para com a Fazenda Pública Municipal, ou que estiverem com seu parcelamento em dia até a data de 14 de março. Os carnês podem ser retirados pela internet, no site oficial da Prefeitura de Corumbá (www.corumba.ms.gov.br), ou pessoalmente no Centro de Atendimento do Contribuinte (CAC), localizado na Rua Frei Mariano nº. 66, Centro.

O contribuinte que retirar o carnê pela internet e optarem pelo pagamento à vista devem se atentar a um detalhe: esse contribuinte deve escolher o boleto número 0 (zero), que corresponde ao valor total, com o desconto previsto em lei. As demais parcelas devem ser pagas sempre no dia 10 do mês seguinte, com exceção de agosto e novembro, quando a data limite para pagamento é 12 e 11, respectivamente.

Aqueles que possuem débitos com a Fazenda Municipal ou que estiverem com seu parcelamento em atraso até o dia 14 de março, poderão quitar o IPTU 2019 mediante pagamento à vista (cota única), com 15% de desconto. Também poderão usufruir dos mesmos descontos de 30% ou 5%, os contribuintes do IPTU que, em atraso, quitarem seus débitos anteriores até o dia 06 de maio.