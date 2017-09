CCZ da Capital vai disponibilizar na internet lista de animais aptos para adoção

Divulgação/CCZ ..





O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande terá que disponibilizar na internet a lista de animais disponíveis para adoção. A lei com a determinação foi publicada na edição do Diário Oficial do Município (Diogrande) desta segunda-feira (25).



O CCZ deverá divulgar no site e nas redes sociais do município o banco de dados com fotos e histórico dos animais recolhidos e que estão aptos para doação. Também foi determinada a divulgação de campanhas como posse responsável, leis contra os maus-tratos e abandono, vacinação dentre outras.



O Centro de Controle de Zoonoses está autorizado a fazer parcerias com outros sites, entidades, associações e organizações, disponibilizando o banco de dados dos animais que integram as feiras de adoções online.



De acordo com o CCZ, atualmente estão disponíveis para adoção 16 cães, sendo 11 deles filhotes. Gatos, são: 12 filhotes e 14 adultos.



Opinião

Na avaliação de Maria Lúcia Metello, presidente da Organização Não Governamental Abrigo dos Bichos, além de facilitar que animais abandonados encontrem novo lar, a proposta permitirá reencontro de donos. “É tudo de bom. Inclusive, isso permitirá que a população reencontre os seus animais extraviados, pois muitas pessoas não têm conhecimento que o CCZ recolhe e faz doações”, pontuou.



A protetora Greice Maciel defende a ideia e destaca o artigo da lei que determina a promoção de campanhas para adoções responsáveis. “Acho importante divulgar animais para adoção. Porém, mais importante que isso, é fazer campanhas de orientação sobre posse responsável. Pretendentes não faltam. O problema é encontrar bons adotantes, que entendam e aceitem todas as responsabilidades inerentes à posse de um bichinho. Isso é bem difícil, para não dizer raro”, destacou.



Greice complementa a opinião falando sobre a importância de investimento. “É necessário que a prefeitura disponibilize verba para que o CCZ faça campanhas massivas a respeito desse assunto, antes mesmo de divulgar animais para adoção. Também implantar punições sérias para quem deixar tais animais soltos nas ruas ou sem assistência adequada. Doar é fácil, mas e depois? A raiz do problema sempre vai estar na educação e na conscientização das pessoas”, finalizou a protetora que atua por cerca de três anos.