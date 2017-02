CCR MSVia realiza obras e serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras e serviços para melhoria de quem passar pelas rodovias. As atividades acontecem nesta terça-feira (7), na BR-163/MS. Em outros pontos, a Concessionária implanta desvios no tráfego. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



A Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU informa que tais operações foram criadas para que as obras e serviços sejam implantados na pista sem grande interferência no tráfego, destacando ainda a importância do usuário ficar atento a esses trechos, pois podem acontecer retenções momentâneas de tráfego.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 819 e 818;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 777 e 776;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 666 e 664;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 623 e 619;

Jaraguari – entre os kms 515 e 513;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 821 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 677 e 675;

Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste – entre os kms 650 e 648;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 578 e 576, entre os kms 555 e 553 e entre os kms 543 e 541;

Jaraguari – entre os kms 521 e 520;

Campo Grande – entre os kms 427 e 425;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 417;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 377 e 375;

Douradina – entre os kms 305 e 304 e entre os kms 294 e 292;

Caarapó – entre os kms 227 e 225;

Eldorado – entre os kms 33 e 31;

Mundo Novo – entre os kms 9 e 7.