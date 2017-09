CCR MSVia promove treinamento de resgate em MS

Divulgação/PRF Objetivo dos treinamentos é proporcionar aos participantes novos conhecimentos teóricos e práticos sobre o salvamento veicular

Treinamentos de resgate veicular para as equipes de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) serão promovidos a partir do dia 1º de outubro. A CCR MSVia realizará a capacitação em Rio Verde de Mato Grosso nos dia 1, 2 e 3 de outubro no Campus da Uniderp e nos dia 5, 6 e 7 em Naviraí no Restaurante Parada Oriental. Na Capital, o treinamento será nos dias 9, 10 e 11, na Sede da CCR MSVia.



Conforme o coordenador médico do SAU, Stephen Reverdito, o objetivo dos treinamentos é proporcionar aos participantes novos conhecimentos teóricos e práticos sobre o salvamento veicular, permitindo assim aprimorar o atendimento em ocorrências envolvendo veículos leves e pesados.



“Nas simulações serão utilizados 30 carros e envolver mais de 90 pessoas ao longo do período, onde serão apresentados os mais novos conceitos de resgate veicular em diversos tipos de acidentes, desde os mais simples até os mais complexos. Tudo isso visando melhorar a qualidade no atendimento, realizando-o da forma mais célere possível e, ao mesmo tempo, aumentando a segurança das equipes de resgate”, conta o médico.



Para a realização do evento também foram convidados resgatistas do Corpo de Bombeiros de cada localidade, buscando promover ainda mais a integração entre os órgãos de salvamento, que costumam atuar juntos em casos do tipo.



O responsável pelas instruções será o Enfermeiro Coordenador da CCR ViaOeste, Juliano Roque de Souza, graduado em Enfermagem pela Universidade Paulista (Unip), com especialização em Enfermagem de Emergência pelo Centro Universitário São Camilo. Entre suas principais qualificações, estão a conclusão do curso de técnicas de resgate com corda, promovido pela CMC Rescue School da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele também será auxiliado pelos supervisores de APH da CCR MSVia durante os treinamentos.



SAU

Cerca de 500 colaboradores atuam nesse Serviço, em revezamento, 24 horas por dia. Desse total, 259 são profissionais da área de Atendimento Pré-hospitalar, entre eles, 35 médicos. As equipes contam com uma frota de mais de 80 veículos, entre eles 18 ambulâncias-resgate, das quais 05 são UTI’s móveis, 04 viaturas de intervenção rápida, 30 guinchos (09 pesados e 21 leves), 5 caminhões de apreensão de animais, 5 caminhões de combate a incêndio, além das viaturas de inspeção de tráfego.