CCR MSVia informa trechos da BR-163/MS com obras e serviços nas pistas

Deurico/Capital News Concessionária trabalha na manutenção e melhoria das estradas do Estado

Divulgada lista de trechos em obras no Estado, nesta terça-feira (29/11), a companhia informa os trechos com obras e serviços de melhoria que interferem nas pistas da BR-163/MS.



Nesses locais, estão sendo realizadas as operações pare-e-siga ou desvios, dependendo do caso, e pode haver interferência no tráfego. Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), a sinalização alerta aos motoristas a aproximação desses trechos, mas é fundamental que os mesmos redobrem a atenção.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 826 e 824;

Coxim – no km 736;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 634 e 633, entre os kms 626 e 624 e entre os kms 621 e 619;

Dourados – entre os kms 227 e 225;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 816 e 815;

Pedro Gomes/Coxim - entre os kms 776 e 774;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 720 e 719 e no km 704;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 602 e 600;

Bandeirantes – entre os kms 549 e 548;

Nova Alvorada do Sul/Sidrolândia - entre os kms 416 e 414;

Dourados – entre os kms 242 e 240;

Itaquiraí – entre os kms 113 e 111 e no km 93;

Eldorado – entre os kms 32 e 31;

Mundo Novo – entre os kms 9 e 7.



Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.