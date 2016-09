CCR MSVia alerta sobre obras e serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras e serviços de melhoria na BR-163/MS nesta sexta-feira (2) nos locais abaixo relacionados. De acordo com a empresa, estão sendo implantados desvios no tráfego bem como as operações pare-e-siga nos pontos indicados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária alerta aos motoristas para que fiquem atentos aos pontos em obras, uma vez que podem ocorrer pequenas retenções de tráfego em função das obras. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Pontos com desvio de tráfego:

Dourados – entre os kms 261 e 260



Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 785 e 783;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 703 e 702, entre os kms 679 e 678 e entre os kms 656 e 654;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 828 e 626 e entre os kms 594 e 593;

Bandeirantes – entre os kms 548 e 547;

Jaraguari – entre os kms 533 e 532;

Campo Grande – no km 490;

Caarapó – entre os kms 223 e 222;

Eldorado – entre os kms 63 e 62 e entre os kms 47 e 46

Mundo Novo – entre os kms 11 e 10 e entre os kms 6 e 4.