CCR anuncia mudanças nos acessos para a BR-163 em Dourados

Motivo de constantes debates entre autoridades e moradores da região, os acessos para a rodovia BR-163 em Dourados sofreram alterações. Nesta terça-feira (4), representantes da concessionária se reuniram com a prefeita Délia Razuk (PR) e apresentaram o novo projeto nos trevos ‘do DOF’ (entroncamento com a rua Coronel Ponciano e MS-156) e ‘da Bandeira’ (entroncamento com a Avenida Hayel Bon Faker e BR-463).



Claudeir Alves Mata, da CCR, falou para a prefeita, para o secretário de Planejamento Carlos Dobes, e para o diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Carlos Fábio, que após estudos a empresa fará intervenção provisória em resposta as constantes solicitações.



Claudeir apresentou os projetos para uma estrutura de desaceleração e aceleração no acesso aos residenciais da região das Chácaras Trevo e Campo Dourado, via trevo da Bandeira e, no trevo do DOF, a intervenção com o alargamento da pista, calçamento e construção de passagem para pedestres com a devida sinalização e mecanismos de redução de velocidade do tráfego.



Ainda que paliativa, a medida foi comemorada pela prefeita Délia enquanto aguarda a definitiva intervenção da concessionária com a execução dos projetos de desníveis, viadutos e passarelas.



O porta-voz da empresa ainda relatou que o projeto definitivo está emperrado por questões contratuais e financeiras da concessionária com o governo federal, mas a atuação da prefeita e a necessidade de intervenção moveram a CCR. “Temos a responsabilidade e a sensibilidade de reconhecer a importância da segurança nestas travessias e estamos aqui para trazer a informação que daqui a 60 dias iniciaremos obras nas regiões dos trevos do DOF e da Bandeira para melhorar o acesso dos moradores de bairros para além da rodovia”, disse Claudeir.



“Esta notícia nos alivia no sentido de que, mesmo provisoriamente, vai melhorar muito a condição do tráfego nestes locais”, disse o secretário Carlos Dobes.



O trabalho de adequação dos projetos enviados à ANTT teve a revisão e contribuição da Seplan. Além das reuniões da prefeita em Brasília, a Seplan recebeu moradores dos bairros para tratar das intervenções. “Temos buscado incansavelmente esta definição”, disse Dobes.



Ainda no Campo Dourado, mas na travessia da BR-463, Dobes ressalta que as tratativas acontecem diretamente com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), responsável pela rodovia. A intenção é melhorar o acesso também no local.



“Faremos as obras e precisamos que a população entenda que fazer os contornos, respeitar a sinalização e utilizar a faixa será fundamental para a concretização dos resultados de segurança. Para isso, estamos já há algum tempo fazendo campanhas em escolas e fixando estes procedimentos no conhecimento das gerações”, finalizou o representante da CCR.