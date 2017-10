Casamento coletivo e de graça reúne mais de 400 casais em MS

Mais de 400 casais se reúniram e casaram em cerimônia coletiva, promovida pelo Tribunal de Justiça, em Naviraí - distante 356 quilômetros de Campo Grande. A celebração ocorreu de graça, na sexta-feira (6), e as informações foram divulgadas apenas nesta segunda-feira (9). Além de assinar os papéis sem nenhum custo, os noivos também ganharam a festa.





Divulgação/TJ Casamento aconteceu na sexta-feira (6)

Conforme o TJ, a cerimônia aconteceu no Centro de Eventos Coliseu, com direito a bênção ecumênica, show de duas bandas, bebidas e comida.

A iniciativa é do juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Naviraí, Eduardo Lacerda Trevisan, que realizou com sua equipe a parte jurídica do casamento. A ação foi conjunta entre Ministério Público, Defensoria Pública e prefeitura municipal, que proporcionou a festa para os casais e seus familiares.



O casamento coletivo repercutiu em toda a cidade, mobilizando muita gente em torno do assunto. O clima foi de muita emoção e os casais compareceram a caráter: noivas de branco e noivos de gala.



Para o juiz Eduardo Trevisan foi um grande acontecimento para a justiça de Naviraí. “Nós prestamos um serviço relevante para a sociedade e para muitas famílias. Formalizamos estas uniões que, com certeza, traz uma segurança jurídica maior ao casal e aos filhos. E é igualmente verdade, o casamento formalizado traz uma segurança emocional porque este casamento significa um reforço dos laços, um ato de compromisso e uma demonstração de que aquela união é importante e que as pessoas pretendem mantê-las”, explicou.



Conforme o magistrado, essas pessoas são o remanescente que não conseguiu realizar a conversão em casamento quando o ônibus da Justiça Itinerante foi para a cidade, durante os atendimentos da Caravana da Saúde, em 2015.