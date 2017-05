Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande abrirá exposição retratando violência sofrida por elas

Deurico/Capital News A exposição retrata mulheres que superaram todo o tipo de violência

A partir desta segunda – feira 15 de maio a Casa da Mulher Brasileira abre a exposição fotográfica “Sobreviventes”, realizada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST/MS, por meio da Superintendência de Política de Assistência Social, Coordenadoria de Proteção Social Especial e Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MP/MS.



A exposição retrata mulheres que superaram todo o tipo de violência e tentativas de feminicídio, superando o medo, a vergonha e o preconceito e rompendo o ciclo da violência. Mulheres, essas que foram atendidas na Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte, a qual teve um trabalho significativo em suas vidas.



Essa iniciativa demonstra o compromisso da Casa da Mulher Brasileira com as mulheres campo-grandenses, buscando encorajar as mulheres em situação de violência a buscar ajuda e superar essa condição. Demonstra ainda estar de portas abertas a iniciativas que promovam o enfrentamento a todas as formas de violência e o empoderamento da mulher.



A exposição ficará aberta à visitação até o dia 22 de maio, na Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada na Rua Brasília, s/n, Jardim Imá (próximo ao Aeroporto de Campo Grande).